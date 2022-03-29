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فنون ومشاهير
بعد التقاط صورة معه... هذا ما فعله تامر حسني مع أحد معجبيه
Lebanon 24
29-03-2022
|
08:00
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وجه الفنان تامر حسني نداء لجمهوره وطلب مساعدتهم في البحث عن أحد معجبيه من كبار السن، وذلك بعد التقاط صورة معه.
وفي لفتة إنسانية لبى تامر حسني رغبة أحد معجبيه في التقاط صورة معه، وقام بالتقاط الصورة بهاتفه المحمول لأن هاتف المعجب لم يكن معه في تلك اللحظة.
ونشر تامر حسني الصورة عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام"، وكتب في التعليق : "وأنا بصور الفيلم جه الراجل الطيب الجميل اللي جنبي ده طلب يتصور معايا، بس مكانش معاه التليفون، قلت له هصورك بتليفوني وهنزلها عندي وإن شاء الله هتوصلك".
وأضاف: "أي حد يعرفه يوصلها له أمانة عليكم عشان وعدته، وأنا عارفكم ملوك الجدعنة، هو شغله في الشيخ زايد".
(في الفن)
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