فنون ومشاهير

بقبلة حميمة.. ممثلة سورية شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2022 | 02:43
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احتفلت الممثلة السورية ديما بياعة بيوم ميلاد زوجها رجل الأعمال أحمد الحلو، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام" تضمن مجموعة من اللقطات الخاصة التي تجمعها مع زوجها في أكثر من مكان حول العالم، وبعض اللقطات من الاحتفالات الرومانسية بعيد ميلاده.

 

وعلّقت ديما على المقطع برسالة جاء فيها: "الله يخليلي ياك ويحميك يا أحلى رفيق وزوج وحبيب أنت روح الروح والقلب"، وأضافت: "حتى يفرّقنا الموت، سأكون بجانبك في كل خطوة تخطوها، بغض النظر عن مدى جنونها، لأنني أؤمن بك وأثق بك، أحبك يا حبي"، وتظهر قبلة حميمة في نهاية الفيديو.

A post shared by Deema Bayyaa • ديما بياعة (@deemabayyaa)

 

 
 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر ونال إعجاب الآلاف ممن أشادوا بالرومنسية التي تميّز العلاقة بين ديما وزوجها.

 

المصدر: لها
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