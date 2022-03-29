وسامة زوج أمل بو شوشة رجل الأعمال اللبناني حديث المواقع.. شاهدوا آخر إطلالة لهما معا (صورة)

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت أمل داخل السيارة برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة وابنتها الوحيدة "ليا"، وعلقت بالقول: "حياتي في صورة".

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)





وأثنى المتابعون على الصورة، مؤكدين انهم يشكلون عائلة جميلة، كما لفتهم وسامة الزوج.

وتزوجت أمل من عواضة عام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان حيث يعمل في الغابون في أفريقيا. وقد أقاما حفل زفافهما في أحد الفنادق الفاخرة في بيروت بحضور عدد من النجوم. وفي عام 2017 رزقا بابنتهما "ليا".