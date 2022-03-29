فنون ومشاهير

طليق الفنانة الشابة يثير الجدل بمنشور جديد.. والجمهور ينتقد!

Lebanon 24
29-03-2022 | 11:00
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بعد إعلانه انفصاله عن الفنانة منة عرفة من دون أن يتطلّقا رسمياً، أثار الفنان محمود المهدي جدلاً جديداً بسبب منشور غامض ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيه، حيث كتب في المنشور: "يا رب يجمع هدومي وهدومها في غسالة واحدة"، وهو ما دفع متابعيه الى انتقاد كلامه، معتبرين أنه يلهو ويحاول الاستعراض وأن يكون "تريند" على السوشيال ميديا بتصرفاته وحديثه عن حياته الشخصية ومشاكله مع الفنانة المصرية في العلن.
 


ورغم الضجة التي يثيرها المهدي باستمرار، لم تعلّق عرفة على ما قاله حول انفصالهما، بل اكتفت بالقول: "اللّهم أجبر خاطري جبراً أنت وليّه، فإنّه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، رب اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي، ولا في نفسي ولا في باقي أهلي، ولا تعسّر أمري وافتح لي أبوابي المغلقة".

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