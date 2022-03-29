بسبب راقصة.. الحكم بسجن عمر كمال وحمو بيكا سنة وكفالة مالية

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حكما بمعاقبة كل من حمو بيكا، وعمر كمال بالحبس لمدة سنة، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، واتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلال مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه وهو مهرجان "إنتي معلمة". وترجع القصة إلى ايلول 2020 عندما نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة لورديانا أثناء بروفات كليب «إنتي معلمة» لينال المقطع هجوما شديدا من الجمهور لظهور الراقصة لورديانا. أعلن بعدها كمال طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا بناء على رغبة الجمهور.

وحقق فيديو بروفات الأغنية وقتها ملايين المشاهدات عبر يوتيوب بالراقصة البرازيلية لورديانا. من جانبها، أعربت الراقصة البرازيلية لورديانا عن غضبها من خلال تصريحات صحافية قالت فيها "عادي.. معنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".