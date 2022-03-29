فنون ومشاهير

ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2022 | 16:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الممثل الأميركي ويل سميت، معتاد على الصفع الفوري كما يبدو، فأمس رأيناه يصفع زميله بالمهنة ومواطنه كريس روك على منصة توزيع جوائز الأوسكار، وقبل 10 سنوات صفع صحافيا أوكرانيا.

الصحافي كان مراسلا لقناة 1+1 التلفزيونية بأوكرانيا، واقترب محاولا تقبيله قبل العرض الأول للجزء الثالث من سلسلة Men in Black في موسكو. فوضع يده على كتفه وهمّ به ليقبله، فدفعه سميث بعيدا مع صفعة خفيفة على وجهه بظهر يده اليسرى.

ولم يتبين ما إذا كان المراسل فيتالي سيديوك أراد تقبيل سميث على خده أم في فمه، إلا أن سميث البالغ 53 حاليا، صعق لتصرف المراسل خلال العرض ليل الأول لأحدث أعماله، وبعد الصفعة قال سميث للصحافيين: "إنه محظوظ لأني لم ألكمه" في إشارة إلى سديوك الذي كان بعمر 23 سنة ذلك الوقت.
المصدر: العربية

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-03-29
11:00 | 2022-03-29
10:05 | 2022-03-29
09:10 | 2022-03-29
08:11 | 2022-03-29
08:00 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website