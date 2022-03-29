ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)

الممثل الأميركي ويل سميت، معتاد على الصفع الفوري كما يبدو، فأمس رأيناه يصفع زميله بالمهنة ومواطنه كريس روك على منصة توزيع جوائز الأوسكار، وقبل 10 سنوات صفع صحافيا أوكرانيا.الصحافي كان مراسلا لقناة 1+1 التلفزيونية بأوكرانيا، واقترب محاولا تقبيله قبل العرض الأول للجزء الثالث من سلسلة Men in Black في موسكو. فوضع يده على كتفه وهمّ به ليقبله، فدفعه سميث بعيدا مع صفعة خفيفة على وجهه بظهر يده اليسرى.ولم يتبين ما إذا كان المراسل فيتالي سيديوك أراد تقبيل سميث على خده أم في فمه، إلا أن سميث البالغ 53 حاليا، صعق لتصرف المراسل خلال العرض ليل الأول لأحدث أعماله، وبعد الصفعة قال سميث للصحافيين: "إنه محظوظ لأني لم ألكمه" في إشارة إلى سديوك الذي كان بعمر 23 سنة ذلك الوقت.