هكذا علّقت هيفا وهبي على قيام ويل سميث بصفع كريس روك! (صورة)

بعد قيام الممثل الاميركي ويل سميث بصفع زميله كريس روك في حفل جوائز الاوسكار يوم أمس، علّقت الفنانة هيفا وهبي على الحادثة، وقالت عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "لو عنا كان شارك معو بالمزح، وإذا سألتو ليه ما دافعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبيّن مقهورين ونعملوا قيمة؟"