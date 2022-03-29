فنون ومشاهير

هكذا علّقت هيفا وهبي على قيام ويل سميث بصفع كريس روك! (صورة)

Lebanon 24
29-03-2022 | 08:11
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بعد قيام الممثل الاميركي ويل سميث بصفع زميله كريس روك في حفل جوائز الاوسكار يوم أمس، علّقت الفنانة هيفا وهبي على الحادثة، وقالت عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "لو عنا كان شارك معو بالمزح، وإذا سألتو ليه ما دافعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبيّن مقهورين ونعملوا قيمة؟"
 
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