سجال ناري بين زين العمر وميشال الفترياديس: "ملقب حالو امبراطور وعيلتو مرتزقة"!

كتب الفنان زين العمر عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة ردّ فيها على الفنان ميشال الفترياديس، وقال: " اذا شخص ملقب حالو امبراطور شو بكون شخص طبيعي؟؟ وعلى فكرة عيلتو اصلا مرتزقة مش لبنانية !! بحب رأيكن بكل صراحة بدون تجميل خدو راحتكن..."

وردّ الفترياديس على العمر، وكتب: "عطو رأيكن لزين بكل صراحة بدون تجميل خدو راحتكن... وراح نهار الزين عال Hide reply".

ولاحقا، حذف العمر تغريدته، وقال: "من شهرين وانا ساكت ما بدي رد على كم تغريدة تعرض بها لي شخص مفروض يزين كلمتو قبل .

ولأننا في شهر الصوم وكرمال كل الموجوعين

ولأنني مسيحي متسامح ولا أعرف الا المحبة

قررت أن أمحي تغريدتي فقط من أجل نشر المحبة

وبزمن الصوم رح صليلك ليسوع حتى تتعلم متلي المحبة".

وتجدر الاشارة إلى أنّ الفترياديس كان قد كتب منذ فترة تغريدة تناول فيها العمر، وقال فيها: "اكّدت آخر الدِراسات العلمية ان الزيلينسكي أكمخ من زين العمر".

اكّدت آخر الدِراسات العلمية ان الزيلينسكي أكمخ من زين العمر. — Michel Eléftériadès (@elefteriades) March 20, 2022