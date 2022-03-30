ليست المرة الأولى .. ويل سميث يصفع صحفيا قبل 10 سنوات (فيديو)

دخلت صفعة النجم ويل سميث لمقدم حفل توزيع جوائز أوسكار 2022 الفنان الكوميدي كريس روك التاريخ، كأكثر اللحظات إحراجا في تاريخ الأوسكار.

وفتح بيان لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة - الجهة المسؤولة عن الجوائز - أدانت فيه تصرف ويل سميث الباب لإثارة الجدل حول ممثلين ومنتجين فازوا بجائزة أوسكار ولهم تاريخ طويل من العنف والتحرش والاغتصاب، بل إن البعض تم توجيه اتهامات له.

أما ويل سميث فأصبح منذ تلك اللحظة في مرمى نيران مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استخرجوا موقفا سابقا له قبل 10 سنوات، عندما قام بصفع مراسل قناة أوكرانية حاول تقبيله، قبل العرض الأول لثالث أفلام سلسلة Men in Black في موسكو.