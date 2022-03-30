فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تُفاجئ مراسلة بإجابتها: "حدا قلّك بسوق تراكتور؟" (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2022 | 00:03
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حاولت مراسلة صحافية الإستفسار من الممثلة نادين نسيب نجيم عن المشروع الجديد الّذي تستعد الأخيرة لإطلاقه في المرحلة المُقبلة، فكان جواب الأخيرة مفاجئا.

 

فقد سألت المراسلة: "هل مشروعك الجديد له علاقة بالعقارات او عالم التجميل؟"، فردّت نادين مُستغربةً: "عقارات؟! ليه؟ حدا قلّك بسوق تراكتور؟ بدق مسامير؟ بعمّر بنايات؟".

 

وحاولت المراسلة أن توضح سؤالها بأنها قصدت الاستثمار في العقارات، فأجابتها نادين نجيم: "شو خصني بالعقارات؟"

 
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