نادين نسيب نجيم تُفاجئ مراسلة بإجابتها: "حدا قلّك بسوق تراكتور؟" (فيديو)

حاولت مراسلة صحافية الإستفسار من الممثلة نادين نسيب نجيم عن المشروع الجديد الّذي تستعد الأخيرة لإطلاقه في المرحلة المُقبلة، فكان جواب الأخيرة مفاجئا.

فقد سألت المراسلة: "هل مشروعك الجديد له علاقة بالعقارات او عالم التجميل؟"، فردّت نادين مُستغربةً: "عقارات؟! ليه؟ حدا قلّك بسوق تراكتور؟ بدق مسامير؟ بعمّر بنايات؟".

وحاولت المراسلة أن توضح سؤالها بأنها قصدت الاستثمار في العقارات، فأجابتها نادين نجيم: "شو خصني بالعقارات؟"