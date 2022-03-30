فنون ومشاهير

رملاء نكد تُثير ضجة بتصريحاتها: "لبنان صار صغير عليي".. والمتابعون "شو هالثقة" (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2022 | 01:59
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حلت رملاء نكد المثيرة للجدل ضيفة في مقابلة عبر تلفزيون الـ "الجديد"، كشفت من خلالها عن تفاصيل جديدة في حياتها الشخصية للمرة الاولى.

 

وقالت في المقابلة: "لبنان صار صغير عليي .. حلمي أوصل للعالمية وكون حد جينيفير لوبيز وبيونسي" ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها المتابعون، مشيرين إلى ان ليس لديها أي صوت ولا تملك ثقافة موسيقية.

 

وعلق أحدهم قائلا: "يعني صوتك مش مقبول وماعندك ثقافة موسيقية ولا حتى الشعر اللي بتقوليه مقبول.. بس عندك ثقة زايدة وحديثك بِسلي وبِضحك ."

 

 

 

 
 
 
 

شاهدوا الفيديو لمتابعة المقابلة كاملة

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