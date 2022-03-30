فنون ومشاهير

ابنة هيفا وهبي على خطى والدتها.. ظهرت مستلقية على الأريكة والجمهور يتغزل بجمالها (صورة)

Lebanon 24
30-03-2022 | 04:30
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت زينب مستلقية على الأريكة وترتدي فستانا أسود وبدت ساحرة وجميلة، وعلقت على الصورة قائلة: " صورة بعنوان "اعطيني الموبايل" واضح تصوير مين ؟!!، مشيرة إلى ان ابنتها رهف من التقطت الصورة.

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 
 

واعبر بعض المتابعين ان زينب تقلد والدتها بعدما نشرت الأخيرة أمس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان أخضر قصير وبوضعيات مُثيرة، وأكدوا ان جمالها كجمال أمها.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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