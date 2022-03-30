ابنة هيفا وهبي على خطى والدتها.. ظهرت مستلقية على الأريكة والجمهور يتغزل بجمالها (صورة)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت زينب مستلقية على الأريكة وترتدي فستانا أسود وبدت ساحرة وجميلة، وعلقت على الصورة قائلة: " صورة بعنوان "اعطيني الموبايل" واضح تصوير مين ؟!!، مشيرة إلى ان ابنتها رهف من التقطت الصورة.

View this post on Instagram

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)





واعبر بعض المتابعين ان زينب تقلد والدتها بعدما نشرت الأخيرة أمس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان أخضر قصير وبوضعيات مُثيرة، وأكدوا ان جمالها كجمال أمها.