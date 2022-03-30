فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنانة الشهيرة بشقيقها

Lebanon 24
30-03-2022 | 07:12
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أعلنت الفنانة عفاف شعيب على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" وفاة شقيقها محمود شعيب قبل قليل. ونشرت عفاف صورة كتبت فيها الآية القرآنية "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. شقيقي محمود شعيب في ذمة الله".

ووفق منشور الفنانة عفاف شعيب فإن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة على أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة، مؤكدة أن الأسرة تبحث حاليا تحديد موعد لاحق ومكان لتلقي العزاء في فقيدهم.
 
 
المصدر: لها
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