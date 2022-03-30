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فنون ومشاهير
شيرين عبد الوهاب في رمضان
Lebanon 24
30-03-2022
|
14:00
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تحضّر شيرين عبد الوهاب حالياً مفاجأة خاصة لجمهورها.
أغنية جديدة
قبل أيام تم التداول بخبر موافقة شيرين على تقديم حملة إعلانية جديدة في موسم رمضان القادم بعد أيام كعادتها؛ حيث تحرص على الظهور كل عام بأغنية خاصة لإحدى الحملات الدعائية الخاصة برمضان؛ فمرة لحملة إعلانية لشبكة اتصالات، وأخرى حملة خيرية وثالثة لشركة عالمية، أما هذه المرة فستقدم شيرين حملة خاصة بإحدى المؤسسات المالية الشهيرة في مصر.
وتضع شيرين حالياً اللمسات الأخيرة للأغنية التي ستطرحها بداية شهر رمضان المبارك.
ترند شيرين
وكانت شيرين عبد الوهاب قد احتلت الترند خلال الفترة الماضية بسبب أخبار حملها بعد ظهورها في إحدى حفلات الزفاف الخاصة، لتعود للغناء بحفلات الزفاف بعد غياب سنوات لتلبية رغبة جمهورها، وبدت شيرين في الحفل ببطن ممتلئ ما جعل البعض يؤكد حملها الذي تجاهلته شيرين تماماً ولم ترد عليه كعادتها في الرد على الاخبار الكاذبة التي تنتشر حول حياتها الشخصية.
ومن المنتظر أن تصدر شيرين ألبومها الغنائي كاملاً قبل نهاية صيف 2022 والذي طرحت منه أكثر من أغنية احتلت بها الصدارة خلال الفترة الماضية؛ بداية من "قماص" و"كلها غيرانة" حتى "ملكش مكان" و"خاصمت النوم"، حيث حققت ملايين المشاهدات بأغنياتها الأخيرة فور طرحها عبر اليوتيوب والمنصات الرقمية.
المصدر: نواعم
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