فنون ومشاهير

شام الذهبي مع زوجها رجل الاعمال في شهر العسل.. ظهرت بـ"الروب" (صورة)

Lebanon 24
30-03-2022 | 10:20
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تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد هلال، خلال قضائهما شهر العسل.

وظهرت شام مرتدية الروب، وزوجها يحتضنها، وظهرت عبارات الحب في الخلفية.
 


الجدير بالذكر أن أصالة كانت قد احتفلت بزواج ابنتها شام الذهبي ورجل الأعمال أحمد هلال، في حفل أقيم بالقاهرة بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء من الفنانين والنجوم بالوسط الفني، منهم: ماجد المهندس، إليسا، تامر حسني، هاني شاكر، رضوى الشربيني، ياسمين رئيس، ومنى زكي.
المصدر: لها
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