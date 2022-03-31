تضمّن لقطات مؤثرة... أصالة تطرح فيديو كليب من عرس ابنتها شام

يبدو أن النجمة السورية أصالة مازالت تعيش شعور السعادة بزفاف ابنتها شام، الذي مضت عليه 4 أيام، إذ مازالت تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض المقتطفات من حفل الزفاف الأسطوري.

وقبل ساعاتٍ قليلة، شاركت النجمة السورية مقطع فيديو ترويجياً لفيديو كليب أغنيتها "أمان أمان"، التي غنّتها خصيصاً لتلك المناسبة.

وتضمن الفيديو كليب مشاهد من حفل زفاف شام إلى عريسها أحمد هلال، والتي تنوعت بين لقطاتٍ للعروسين أثناء إطلالتهما الأولى على الحضور، ولقطاتٍ للحضور الذين كان من بينهم أشقاء شام، ووالدتها، وزوج والدتها الشاعر العراقي فائق حسن.

وعلقت أصالة على ذلك المقطع، حيث قالت: "وكأنًي كنت بعرف من يوم ولدت بنت روحي إنّها حتكون هيّي الوطن الًلي أنا رح أسكن فيه عمري ومافي شي بيبعدني عنّه ..ولهالسّبب سمّيتها (شام ) وهيّي الشًام الّلي عم تكبّر هالوطن وبديت تعملّ عيله صغيره مع شبّ ماتخيّلت ممكن حدا بالكون ينافسها بقلبي وصار هلّأ إلها أحمد ينافس .. رجّال كلّ أمً بتتمنّى متله لبنتها .. الطيّب والرجوله والشّهامه والأخلاق العاليه والإلتزام .. الله يسعدكم كلكم ويحفظ ولادنا كلهم وتشوفو كلّ الخير بحالكم وعوائلكم .. وبدعي ربي يسعد حبايب روحي حمّودي وشاميتي ..ويشوفوا كلّ الأيّام الحلوه والنّاس الحلوه ويحفظكم لقلبي ياسعادته".

ولاقى هذا المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها، الذين تمنوا لشام السعادة الكبيرة والدائمة، مباركين لوالدتها، وداعين لها أن تفرح بباقي أبنائها.

(زهرة الخليج)