السلطات الإسرائيلية توقف طالبَين جامعيَين.. بسبب نوال الزغبي!

تفاعلت الفنانة نوال الزغبي مع تغريدة لأحد المتابعين كشف فيها عن توقيف السلطات الاسرائيلية لطالبين في احدى الجامعات لأنهما كانوا يستمعان لأغنيتها "دلعونا".

وجاء في التغريدة التي اعادت نوال نشرها عبر صفحتها الخاصة على تويتر: "طالبين في الجامعة العبرية عمرهم 19 سنة، امبارح تم اعتقالهم. ليش؟ ؟كانوا مشغلين اغنية على دلعونا لنوال الزغبي، وقرر امن الجامعة انها الاغنية تحريضية تمس بالامن والأمان، وابعادهم عن الجامعة 6 ايام وهيكا… صباح الخير".

وعلّقت نوال على التغريدة قائلة: "معقول"!؟