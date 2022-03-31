يورغو شلهوب مُصاب وفي المستشفى.. ماذا حصل معه؟ (صور)

نشر الممثل يورغو شلهوب صورا جديدة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وأقلق يورغو الجمهور بالصور حيث ظهر فيها مُصابا ويتواجد داخل المستشفى، الا انه علق عليها قائلا: "والله من مسلسل، وكلوا تصوير".

وتفاعل الجمهور مع صور يورغو، فمنهم من علّق : نقزتنا" ومنهم من قال: "سلامة قلبو نجمنا".

يُذكر ان يورغو يُشارك في تصوير مسلسل "بيوت من ورق".