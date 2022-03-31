فنون ومشاهير

يورغو شلهوب مُصاب وفي المستشفى.. ماذا حصل معه؟ (صور)

Lebanon 24
31-03-2022 | 02:00
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نشر الممثل يورغو شلهوب صورا جديدة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وأقلق يورغو الجمهور بالصور حيث ظهر فيها مُصابا ويتواجد داخل المستشفى، الا انه علق عليها قائلا: "والله من مسلسل، وكلوا تصوير".

 

A post shared by Yorgo Chalhoub (@yorgochalhoubofficial)


 
 
 

وتفاعل الجمهور مع صور يورغو، فمنهم من علّق : نقزتنا" ومنهم من قال: "سلامة قلبو نجمنا".

 

يُذكر ان يورغو يُشارك في تصوير مسلسل "بيوت من ورق".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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