بعد الصفعة التاريخية في الأوسكار... هذا هو أول تعليق من متلقيها كريس روك

لا شك أن صفعته المدوية التي شكلت مفاجأة حفل الأوسكار، مساء الأحد، وشغلت العالم أجمع، سلطت الضوء بقوة على النجم الهوليوودي ويل سميث الذي أثار ذهول الحاضرين في قاعة الحفل الشهير، فضلاً عن الملايين الذين تحلقوا عبر الشاشات حول العالم.فقد اعتلى الرجل البالغ من العمر 53 عاماً المسرح، في حالة استياء شديد، ووجه صفعة للفكاهي ومقدم الأوسكار كريس روك بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جادا بينكت سميث، المصابة بحالة مرضية تؤدي إلى تساقط الشعر، ما أثار ضجة عالمية.