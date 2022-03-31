فنون ومشاهير

بعد الصفعة التاريخية في الأوسكار... هذا هو أول تعليق من متلقيها كريس روك

Lebanon 24
31-03-2022 | 03:30
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لا شك أن صفعته المدوية التي شكلت مفاجأة حفل الأوسكار، مساء الأحد، وشغلت العالم أجمع، سلطت الضوء بقوة على النجم الهوليوودي ويل سميث الذي أثار ذهول الحاضرين في قاعة الحفل الشهير، فضلاً عن الملايين الذين تحلقوا عبر الشاشات حول العالم.

فقد اعتلى الرجل البالغ من العمر 53 عاماً المسرح، في حالة استياء شديد، ووجه صفعة للفكاهي ومقدم الأوسكار كريس روك بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جادا بينكت سميث، المصابة بحالة مرضية تؤدي إلى تساقط الشعر، ما أثار ضجة عالمية.
 
لا يزال يستوعب الأمر
وفي حين لم يعلق كريس روك (57 عاماً) علناً على تصرّف ويل سميث، إلا أنه كسر صمته، خلال عرض كوميدي في بوسطن.

وقال دون خوض الموضوع مطولاً، إنه لا يزال يستوعب الأمر، وسيتحدث عنه في وقت لاحق، وفق "نيويورك بوست".

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