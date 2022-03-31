فنون ومشاهير

فنانة لبنانية مُثيرة للجدل تظهر بالحجاب.. ومتابع يعلّق: "خلاص يعني مافيش مايوهات" (صورة)

Lebanon 24
31-03-2022 | 04:30
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نشرت الفنانة المُثيرة للجدل دوللي شاهين صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بالعباءة والحجاب وعلقت عليها قائلة: "رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين".

A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine)


 
 

ولاقت الصورة جدلا واسعا بين المتابعين فمنهم من أثنى على هذه الخطوة ومنهم من انتقدها. وعلق أحد المتابعين قائلا: " خلاص يعني مافيش مايوهات في رمضان".

 

يُذكر ان دوللي غاليا ما تنشر صورا لها بالمايوه وبملابس مثيرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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