ملكة جمال لبنان السابقة تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عنه... تعرفوا إليه! (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو، صورة برفقة خطيبها، ظهرت فيها وهي تضحك، بينما هو لم ينظر إلى الكاميرا. وقالت إنّه لا يحبّ أخذ الصور.