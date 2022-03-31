فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان السابقة تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عنه... تعرفوا إليه! (صورة)

Lebanon 24
31-03-2022 | 05:58
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو، صورة برفقة خطيبها، ظهرت فيها وهي تضحك، بينما هو لم ينظر إلى الكاميرا. وقالت إنّه لا يحبّ أخذ الصور.
 
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بيرلا حلو

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