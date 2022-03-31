جويس عقيقي "ناوية علكل".. هكذا توقع بضيوفها لارتكاب "الجرائم"

بعد 13 عاماً من "القتال" على الأرض بحسب تعبيرها، تنتقل الإعلامية في قناة الـmtv جويس عقيقي الى تجربة في عالم تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "بصفتك مين؟" الذي ينطلق في رمضان بدءاً من الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف مساءً، في إطار يجمع ما بين الجرأة والطرافة.وفي حديث لـ"لبنان 24" أكدّت عقيقي أنّها ستبقى في عملها الميداني وضمن نشرات الاخبار، ولكن هذا البرنامج هو خطوة جديدة وإنطلاقة مختلفة تسعى من خلالها الى تقديم جديدها عبر شاشة الـmtv". وتقول عقيقي: "لم أكن لأنتقل الى عالم البرامج إن لم أجد برنامجاً يشبهني وهذا ما كنت أقوله دوما، وفعلاً "بصفتك مين؟" يلبي رغبتي ببرنامج بفكرة خاصة ومن اعدادي وتقديمي، ويشبهني الى حد كبير، كما أنّ إدارة المحطة مرحبة جدا".