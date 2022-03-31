فنون ومشاهير

جويس عقيقي "ناوية علكل".. هكذا توقع بضيوفها لارتكاب "الجرائم"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-03-2022 | 06:57
A-
A+
Doc-P-937267-637843318669939614.jpg
Doc-P-937267-637843318669939614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد 13 عاماً من "القتال" على الأرض بحسب تعبيرها، تنتقل الإعلامية في قناة الـmtv جويس عقيقي الى تجربة في عالم تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "بصفتك مين؟" الذي ينطلق في رمضان بدءاً من الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف مساءً، في إطار يجمع ما بين الجرأة والطرافة.
وفي حديث لـ"لبنان 24" أكدّت عقيقي أنّها ستبقى في عملها الميداني وضمن نشرات الاخبار، ولكن هذا البرنامج هو خطوة جديدة وإنطلاقة مختلفة تسعى من خلالها الى تقديم جديدها عبر شاشة الـmtv". وتقول عقيقي: "لم أكن لأنتقل الى عالم البرامج إن لم أجد برنامجاً يشبهني وهذا ما كنت أقوله دوما، وفعلاً "بصفتك مين؟" يلبي رغبتي ببرنامج بفكرة خاصة ومن اعدادي وتقديمي، ويشبهني الى حد كبير، كما أنّ إدارة المحطة مرحبة جدا".
 
وتقوم فكرة البرنامج على استضافة شخصيات سياسية وإعلامية وفنية. وبحسب عقيقي: "سأجعلهم يقومون بإرتكاب جرم من خلال انتحال شخصيات أخرى. فالسياسي سيكون سياسيا آخر وفنانا، وهنا سنخلق جواً من الطرافة، أعتقد أن الناس بحاجة إليه بعيداً عن كل التشنج السياسي والاقتصادي في البلد".
وعن اختيار الضيوف السياسيين تقول عقيقي: "ناوية على الكل".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-03-31
07:43 | 2022-03-31
05:58 | 2022-03-31
05:00 | 2022-03-31
04:30 | 2022-03-31
04:00 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website