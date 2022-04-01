راغب علامة بتصريحات نارية تُثير الجدل: ملحم بركات مسكين وأحلام بتسليني.. وهذا ما قاله عن زوجته

أثار الفنان راغب علامة الجدل بتصريحاته خلال حلوله ضيفا على إحدى الإذاعات المصرية، بعدما علق على قرارات نقابة المهن الموسيقية في مصر، وتأكيده على عدم معرفة فنان الراب المصري "ويجز."

وأكد علامة أن قرارات نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة النقيب الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات والرقابة الشديدة على المحتوى الغنائي، ليس لها فائدة في الوقت الحالي بالرغم من تأييده لها، معتبرا أن منصات التواصل الاجتماعي، والانفتاح الفني الواسع في الوطن العربي لا يمنع أي فنان من الانتشار.

وعند سؤاله عن نجم الراب ويجز، قال راغب علامة: "معرفش ويجز موصلش عندي لسه"، وأشار إلى أن الأغاني المصرية التي علقت في ذهنه مؤخرا، وأحبها هي أغنية "الغزالة رايقة" و"سكر محلي".

وعن مشاركته في برامج المواهب، كشف راغب ، أنه يفضل مشاركة الفنانة الإماراتية أحلام في لجنة التحكيم، ويستمتع بوقته معها إلا أن اختياراتها غير صحيحة، وقال: "كل الحكام الذين شاركوا معايا في برامج المواهب بيختاروا صح، إلا أحلام بس بحب تكون معايا بتسليني.. هي طيبة".

وقال: "لو هعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت أمال ماهر وشخصية ماجدة الرومي وشكل هيفاء وهبي بس مش دلوقتي من 10 سنين وذكاء عمرو دياب".

وكشف راغب عن عدد من المضايقات التي واجهها في مشواره الفني، وتحديدا هجوم بعض الفنانين اللبنانيين عليه بسبب غنائه باللهجة المصرية، وقال: "في فترة من الفترات من كتر نجاح أغنياتي المصرية بعض النجوم في لبنان ومنهم ملحم بركات عملوا عليا حملة لسحب الجنسية اللبنانية مني.. وهو مسكين الله يرحمه كان نفسه ينجح في مصر ولم يحقق ذلك".

وتابع راغب: "رديت على هجوم ملحم بركات عليا بسبب غنائي كتير باللهجة المصرية بإني قولت لو بتعتبر غنائي باللهجة المصرية خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة واسكت بقى.. الفن ثقافة وانتشار واسع".

ومن الناحية الشخصية، تحدث راغب عن علاقته بزوجته جيهان، وأكد أن تقديره لها لا يكون على العلن، وقال: "مش بحاول أعمل بروباغاندا.. بوفرلها كل طلباتها وبحققلها أحلامها.. هي مكنتش تحلم بالحاجات اللي عملتها لكن أهم حاجة القناعة وراحة البال.. وأي حاجة تليق بيها وبعائلتنا أنفذها".