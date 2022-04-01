فنون ومشاهير

رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2022 | 02:00
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نفت الممثلة رولا شامية الأخبار التي تحدثت عن ارتباطها، مؤكدة أنها تعطي الأولوية اليوم لعملها، خاصة أن الاوضاع بدأت تتحسن تدريجيا بعد جائحة كورونا، معلقة بالقول: "مني مفكرة أبدا بموضوع الارتباط".

 

وأكدت شامية أنها اتخذت قرارا بخسارة بعض الكيلوغرامات من وزنها، لأنها اكتسبت 3 كيلوغرامات خلال الحجر المنزلي، معتبرة أنها راضية عن كل القرارات التي اتخذتها سابقا كونها تحسن في خياراتها.

 

وكشفت رولا أن هناك عملا جديدا عرض عليها خلال تواجدها في مصر، رافضة التطرق إلى التفاصيل مكتفية بالقول: "برنامج مهضوم، وما بدي احكي عن الموضوع ليصير".

 

المصدر: فوشيا
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