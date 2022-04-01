مديحة الحمداني تحتفل بعيد ميلاد قصي خولي والأخير يرد عليها.. هل تصالحا؟ (فيديو)

نشر الممثل السوري قصي خولي المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام فيديو لإبنه "العميد" وهو يغني له لمناسبة عيد ميلاده.

وارفق خولي الفيديو بتعليق كتب فيه: "وصار عمري 46 عاما، احتفلت به مع أهلي وأحبتي لسنوات، واعتزلت الاحتفال به منذ سنوات، اليوم لعيدي نغمٌ اخر وفرحة مختلفة وعمرٌ جديد".

واضاف: "اليوم اكتمل العمر، اصبح الكون صوتك، ومباركتك،وبسمتك، وحروفك، اليوم أسمع مباركتك وأحمد الله على بركة وجودك في حياتي يا كل حياتي، بحبك بابا".

وتلقى خولي كثير من المعايدات على الفيديو، وكان لافتا من بينها معايدة من ام ابنه مديحة الحمداني، التي كتبت: "العزيز قصي وشريكي في الجريمة، امنياتي لك في عيد ميلادك هي ان تحصل على كل ما تتمنى وكل ما تطلب، كثير من العناق والقبلات مني ومن ابننا لك".

ورد قصي على الحمداني قائلا:"ام الروح مديحة الله يديمك ويحميك فوق راسه للروح ولهالعيلة، شكرا يا شريكتي ويا ام عمري، كل الحب".

فهل عادت الأمور الى نصابها وتأكدت أنباء تصالح قصي مع والدة طفله الوحيد "العميد جونيور" التونسية مديحة الحمداني؟