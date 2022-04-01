فنون ومشاهير

بعد تعرضه لوعكة شديدة ودخوله المستشفى... الكشف عن الحالة الصحيّة للفنان الشهير

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:00
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كشفت مديرة أعمال الفنان سمير صبري عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، حيث قالت في تصريحات صحافية: "الحمد لله هو دلوقتي في تحسن، ورجع زي الأول سمير اللي نعرفوا، وشالوا منه كل الأجهزة، حتى أجهزة التنفس الصناعي، وهو حالياً في كامل وعيه، لكن لسه مفيش أي جديد عن خروجه من المستشفى أو تحديد العملية".



المصدر: لها
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