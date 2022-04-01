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فنون ومشاهير
حالة بروس ويليس تدهورت في الأشهر الأخيرة... هذا ما كشفه أحد المقربين منه
Lebanon 24
01-04-2022
|
14:00
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لا يُعرف اسم ستيورات ويلسون على نطاق واسع، لكنه ظهر في لقطات لا تحصى في السينما الأميركية، عندما كان دوبلير الممثل الأميركي الشهير، بروس ويليس، الذي اعتزل التمثيل قبل أيام.
والدوبلير في السينما وظيفة يؤديها أشخاص يشبهون النجوم، ويمثلون المشاهد الخطرة التي تقع على عاتق النجوم، وفقا لسيناريوهات الأفلام.
ويعمل ويلسون دوبليرا مع ويليس منذ 17 عاما، وشرح في مقابلة مع صحيفة "الصن" البريطانية كيف تدهورت حالة الممثل الأميركي الشهير في العام الماضي.
وقال ويلسون إن حالة ويليس تدهورت في الأشهر الأخيرة التي سبقت تشخيص حالته.
وأضاف: "في بعض الأحيان، عندما كنا نتحدث معه، وكان يبدو أنه مشتت الذهن وينسى كثيرا".
وتابع أنه من الواضح أن الممثل كان يعاني أكثر من مجرد النسيان.
وقال: "كونك مع شخص ما بهذا القدر، ستلاحظ التغيرات. أدركنا أنه يواجه أمورا أخرى، لكن في ذلك الوقت لم نكن نعرف بالضبط ما هي".
وقال إنه كان يعلم أنه سيتم الإعلان عن تدهور صحة ويليس في وقت ما، لكنه لم يكن يعرف متى.
وكان ويلسون وويليس قد عملا معا الأسبوع الثاني من كانون الاول من العام الماضي فقط.
المصدر: سكاي نيوز
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