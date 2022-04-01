رغم الصفعة.. كريس روك أسدى "معروفًا كبيرًا" لويل سميث

أفاد منتج احتفال جوائز الأوسكار ويل باكر، الخميس، بأنّ الشرطة كانت مستعدة لتوقيف ويل سميث بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال الاحتفال مساء الأحد.وكان باكر موجوداً إلى جانب روك عندما حضرت الشرطة للتحدث مع الأخير بعد الواقعة، وأشار باكر لقناة "آيه بي سي" إلى أنّ شرطيين توجّهوا إلى روك بالقول: "مستعدون لإحضاره فوراً، يمكنك تقديم شكوى ونستطيع توقيفه".وأوضح باكر أنّ روك لم يرغب في أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة، مضيفاً أنّ إجابة روك كانت بـ"كلا" عندما شرح له الشرطيون الخيارات المتاحة أمامه وسألوه ما إذا كان يرغب في أن يتّخذوا أي تدبير.وأعلنت شرطة لوس أنجلوس، مساء الأحد، أنّ روك رفض تقديم شكوى ضد سميث، لافتةً إلى أنّ أي ملاحقة قضائية لم يُباشَر بها في هذه المرحلة.وكان ويل سميث اعتلى المسرح غاضباً لصفع كريس روك بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جايدا سميث المصابة بداء الثعلبة.