فنون ومشاهير

ويل سميث يستقيل من الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار

Lebanon 24
01-04-2022 | 19:26
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قرّر الممثل الأميركي ويل سميث الاستقالة من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، على خلفية، صفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد.
وأصدر سميث بيانا الجمعة، قال فيه: "لقد استجبت بشكل مباشر لإخطار جلسة الاستماع التأديبية للأكاديمية، وسأقبل تماما جميع العواقب المترتبة على سلوكي. كانت أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 صادمة ومؤلمة ولا تغتفر".
وأضاف سميث: "إن قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير العالمية في المنزل".
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