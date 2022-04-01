بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)

فاجأت الفنانة المصرية شريهان الحضور خلال حفل قرعة كأس العالم 2022، بتقديمها افتتاح الحفل الضخم، مساء أمس الجمعة.

وتصدّرت شريهان الترند على تويتر باطلالة ملكية بفستان كاب مطرز بالخرز واللآلئ من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

وبعد فيديو تقديمي لشعار البطولة، وعرض للكرة الرسمية للبطولة، ظهرت شريهان لتلقي كلمة حول الإنسانية ورحلة الإنسان، وتفاجئ الحضور.

وألقت شريهان كلمة مؤثرة جداً أمام الحاضرين عبّرت عن استضافة حدث كهذا من قبل دولة عربية هو حلم. كما لفتت الى انّها "بطولة العرب جميعاً وأنّهم هم من يستضيفون العام". في الختام، قالت شريهان:" أشعر أنّ ضربات قلبي تلف كل بلدان العالم العربي الآن".

وهنأت شريهان خلال حديثها الجمهور بحلول شهر رمضان الذي يصادف غدًا، مضيفة: "من هنا في قطر عندي احساس وشعور ما بيتوصفش حاسة أن كل العالم العربي متحد شكرا قطر برافو برافو برافو".

وتفاعل كبير مع افتتاح شريهان للحفل وعلق عدد من النجوم العرب والإعلاميين على إطلالتها من خلال تغريدات على تويتر أبرزهم خالد جاسم، أحمد شوبير، وغيرهم.

وكانت شريهان قد عادت للشاشة العام الماضي، بعد غياب دام 20 عاما، ولاقت عودتها إشادة كبيرة من الجماهير المصرية.

وتعتبر شريهان إيقونة الشاشة المصرية، واشتهرت بالثمانينات كونها سيطرت على برامج فوازير رمضان، واكتسبت شعبية كبيرة.