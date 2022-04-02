فنون ومشاهير

خسرت 14 كيلوغراماً بطريقة خطيرة.. نادين الراسي تكشف تعرضها لنكستين صحيتين! (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-937881-637844695749709540.png
Doc-P-937881-637844695749709540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الممثلة نادين الراسي عن وضعها الصحّي في تقرير أعدّه برنامج MBCTRENDING تحت عنوان "لماذا خسرت وزنها؟"، مشيرة إلى أنّها خسرت حتى الآن 14 كيلوغراماً من وزنها.

 

 وسردت نادين أنّها خضعت لعلاج نفسي في الفترة الماضية، وتسبّبت الأدوية بزيادة وزنها حتى وصلت الى 74 كيلوغراماً.

 

وأضافت: "بات هدفي انقاص وزني، فتوقّفت عن تناول الأدوية بسرعة وهو أمر خطير جداً، فتعرّضت الى نكستين صحّيتين، والآن عدت الى وزني وهو 60 كيلوغراماً".

A post shared by MBCTrending (@mbctrending)


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-04-02
04:00 | 2022-04-02
03:30 | 2022-04-02
03:00 | 2022-04-02
23:00 | 2022-04-01
19:26 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website