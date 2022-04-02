خسرت 14 كيلوغراماً بطريقة خطيرة.. نادين الراسي تكشف تعرضها لنكستين صحيتين! (فيديو)

كشفت الممثلة نادين الراسي عن وضعها الصحّي في تقرير أعدّه برنامج MBCTRENDING تحت عنوان "لماذا خسرت وزنها؟"، مشيرة إلى أنّها خسرت حتى الآن 14 كيلوغراماً من وزنها.

وسردت نادين أنّها خضعت لعلاج نفسي في الفترة الماضية، وتسبّبت الأدوية بزيادة وزنها حتى وصلت الى 74 كيلوغراماً.

وأضافت: "بات هدفي انقاص وزني، فتوقّفت عن تناول الأدوية بسرعة وهو أمر خطير جداً، فتعرّضت الى نكستين صحّيتين، والآن عدت الى وزني وهو 60 كيلوغراماً".