فنون ومشاهير

نجوى كرم تُفاجئ أحد معجبيها.. زارته في مكان عمله شاهدوا ردة فعله (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2022 | 05:00
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أرادت الفنانة نجوى كرم تحويل ذكرى الأول من نيسان الذي يعتبر يوم الكذب العالمي إلى يوم لتحقيق حلم لأحد محبيها الذي يدعى ميشال أبو جمرا.

 

ووثّقت نجوى فيديو المفاجأة التي قامت بها خلال زيارتها للصيدلية التي يعمل فيها أحد محبيها، وعلقت وهي في الطريق إليه: "ميشال انت نفسك مش رح تستنظر اني رح زورك اليوم، مش لأنه صعب علينا وعليك بس لأننا حطينا براسنا نفاجأك بعملك".

 

وتمنت نجوى لو أن الجميع يستطيعون أن يكونوا على غرار ميشال الذي يحمل في قلبه الحب للجميع.

 

وكان من اللافت، العفوية التي تعاملت فيها نجوى مع المفاجأة، إذ دخلت إلى الصيدلية وتوجهت للحديث مع ميشال الذي لم يستطع تمالك نفسه من هول الصدمة التي لم تمنعه من التعبير عن مدى حبه لنجوى التي اغرورقت عيناها بالدموع فرحا.

 

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)


 

في السياق نفسه، علق صاحب المفاجأة بالقول: "دائما الحقيقة معك أجمل من الحلم بكثير، شكرا الك كتير، ادما رح ضل احكي ما رح اقدر عبرلك عن سعادتي، وادما ما قلك بحبك وشكرا رح ضل مقصر معك. الكون كله ما عم يتسع لفرحتي".

 

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، مشيدين بمبادرة نجوى الجميلة، معتبرين أن ‏المحبة الصادقة لا تشترى ولا تباع، معلقين بالقول: "من يومك كبيرة وبتكبر فيكِ كل القلوب، ان شاء الله بتضلك تعطي محبة عطول العمر".

 

 

المصدر: فوشيا
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