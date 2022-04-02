ممثلة تركية شهيرة تُثير ضجة بسبب تصريحاتها عن الحجاب وتتعرض للهجوم.. هذا ما قالته

اثارت الممثلة التركية الشهيرة بيرين سات ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الحجاب، والمساواة بين الرجل والمرأة في تركيا.

وخلال حضورها برفقة زوجها الفنان التركي كنان دوغلو مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، ألقت سات خطاباً انتقدت فيه وضع المرأة والمساواة بين الجنسين في تركيا، قبل الاستهزاء بالمعتقدات الدينية، وتصف الحجاب بأنّه كـ"الصمغ الذي يخفي عقل المرأة المضيء"، معتبرة أنّ الحجاب سيجعلها متأخّرة.

هذا ووصفت سات المجتمع التركي بالذكوري لا سيّما في ظلّ انتشار العنف وانعدام وجود قانون يردع تسلّط الرّجل.

تصريحات سات هذه ولاسيما عن الحجاب اثارت ضدها موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.