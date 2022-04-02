فنون ومشاهير

زوج مودل روز يفوز عليها بهذه القضية

Lebanon 24
02-04-2022 | 11:00
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في تطورات للقضايا القائمة بين عارضة الأزياء السعودية مودل روز وطليقها محمد آل حمود، وبعد انتصارها عليها والحصول على الخلع، كشف الأخير عن ربحه واحدة من الدعاوى القائمة بينهما.

وأعلن رجل الأعمال فوزه في قضية الشركة التي كانت بينه وبين طليقته، ونشر وثيقة الحكم الصادرة لصالحه، وفوزه بالدعوى، نافياً حديث روز عن انها كانت تنفق عليه من أموالها الخاصة.

وعلق على القرار موضحاً إياه: "الحمدلله، ربحت قضية الشركة بشكل قاطع وما رح يكون فيها استئناف وتم إغلاق ملف القضية التي اتهمت فيها بسرقة أموال الشركة وانه انصرف على محمد 5 السنوات اللي فاتت والاشيا اللي تكلموا فيها بالسوشيال ميديا والإعلام".
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