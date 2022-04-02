ماريتا الحلاني تمارس هوايتها الجديدة.. والجمهور يعلق: برافو (فيديو)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني مقطع فيديو جديد وهي تمارس رياضة كرة المضرب باحتراف.

وكشفت ماريتا الحلاني في تعليقه على الفيديو الّذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، أن رياضة "التنس" باتت هوايتها الجديدة المُفضّلة.