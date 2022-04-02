فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تستقبل شهر رمضان بإطلالة رمضانية لافتة (صورة)

Lebanon 24
02-04-2022 | 23:00
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إستقبلت النجمة سيرين عبد النور شهر رمضان المبارك الذي حلّ أخيراً، فتمنّت لمحبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون هذا الشهر مباركاً وحاملاً للخير.

 

ونشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة رمضانية بامتياز خصّصتها لبداية هذا الشهر الفضيل. وبدت عبد النور في غاية الجمال بعباءة من وحي المناسبة، وعلّقت بالقول: "صيام مبارك أحبائي، رمضان كريم".
 
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