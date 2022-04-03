فنون ومشاهير

ميريام فارس تنشر صورة لزوجها داني متري... وهذا ما قالته!

Lebanon 24
03-04-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها، وهو يعانق والده داني متري. وقالت ميريام "بيوعى من النوم وبيركض عند بيوو".
 
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ميريام فارس

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