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فنون ومشاهير
ميريام فارس تنشر صورة لزوجها داني متري... وهذا ما قالته!
Lebanon 24
03-04-2022
|
02:00
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نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها، وهو يعانق والده داني متري. وقالت ميريام "بيوعى من النوم وبيركض عند بيوو".
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