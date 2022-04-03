ميريام فارس تنشر صورة لزوجها داني متري... وهذا ما قالته!

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنها، وهو يعانق والده داني متري. وقالت ميريام "بيوعى من النوم وبيركض عند بيوو".