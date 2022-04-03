مشاهير رفضوا أدواراً حصلت على جواز "أوسكار"

أحياناً يرفض النجوم القيام ببعض الأدوار لأسباب خاصةٍ بهم، لكنهم يُفاجؤون في ما بعد بأن هذا الدور أو ذلك الفيلم حقق نجاحاً مبهراً أوصله لنيل جائزة أوسكار.نستعرض أبرز أسماء المشاهير، الذين رفضوا المشاركة في تلك الأعمال الناجحة.إيما واتسون رفضت فيلم "لا لا لاند"رفضت النجمة الإنجليزية لعب الدور الرئيسي في الفيلم الموسيقي "لا لا لاند"، بسبب تضارب المواعيد في جدولها، حيث صرحت بأنها كانت تصور فيلم "الجميلة والوحش" في الوقت نفسه، الأمر الذي حرمها من جائزة أفضل ممثلة عن ذلك الدور الذي لعبته إيما ستون، ومن اللافت أن هذا الفيلم فاز بإجمالي 6 جوائز أوسكار.آن هاثاواي عن فيلم "كتاب سيلفر لينينغز"رفضت الممثلة الأميركية هذه الدراما الرومانسية، وفضّلت عليها فيلم "نهوض فارس الظلام"، الذي كان يصور في التوقيت نفسه، وبذلك ضيّعت على نفسها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، التي فازت بها الممثلة جينيفر لورانس.غايل غارسيا برنال عن فيلم "نادي دالاس للمشترين"على الرغم من أن هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول سيرة ذاتية، كان بطولة ماثيو ماكونهي، فإن جائزة الأوسكار ذهبت لأفضل دور داعم في العمل، والذي قام به الممثل جاريد ليتو، بدلاً من الممثل جايل غارسيا برنال، الذي لم يتمكن من إتمام الصفقة للقيام بهذا الدور.ليام نيسون عن فيلم "لينكولن"توّجَ الممثل دانيال داي لويس بجائزة الأوسكار، كأفضل ممثل في دور قيادي، عن هذه السيرة التاريخية الدرامية، وكان من الممكن أن يفوز بدلاً منه الممثل ليام نيسون الذي عُرض عليه الدور أولاً.ساندرا بولوك عن فيلم "طفلة بمليون دولار"على الرغم من ارتباط ساندرا بولوك بالدور لسنوات، حيث عانى الفيلم لسنوات من عدم قدرته على الحصول على استديو لتصوير الفيلم، وبحلول وقت انطلاق تصوير الفيلم، التزمت بولوك بتصوير "Miss Congeniality 2"، ما جعل جدولها يتضارب وترفض الدور وتقوم به بدلاً منها الممثلة هيلاري سوانك، وتحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.هاريسون فورد عن فيلم "سيريانا"لعب جورج كلوني في هذا الفيلم دور عميل لوكالة المخابرات المركزية، مما أهله للحصول على جائزة أوسكار لأفضل دور داعم، وكان من المفترض أن يلعب ذلك الدور الممثل هنري فورد، لكنه رفض ذلك لأنه لم يشعر بقوة كافية بشأن السيناريو.