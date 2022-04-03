عمرو دياب يكشف عن سرّه في رمضان 2022

نشر الفنان عمرو دياب البوستر الخاص بعمله الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "السر". وأنهى الفنان عمرو دياب أغنية "السر" وهي الأغنية الدعائية للبريد المصري والمقرر عرضها في موسم رمضان 2022.أغنية "السر" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.صُوّرت الأغنية مع المخرج طارق العريان وستُعرض بداية من شهر رمضان المبارك.دعاية خاصةونشر عمرو دياب عبر حسابه بتطبيق Instagram صورة لخطاب يحمل توقيعه ومكتوب عليه "السر" وهو اسم الأغنية الجديدة للترويج لها قبل عرضها بأيام عبر شاشات التلفزيون.ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد أرينا في أبوظبي في الثالث من أيار المقبل.