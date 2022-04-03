فنون ومشاهير

أسرة مسلسل "الكبير أوي" تُهدي الجزء السادس لهذا الفنان

Lebanon 24
03-04-2022 | 14:00
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وجه النجم أحمد مكي، رسالة للنجم الراحل سمير غانم، في أول أيام عرض مسلسل الكبير أوي 6، الذى يشارك في السباق الرمضاني الحالي، حيث نشر مكي صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وكتب "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك، الأستاذ سمير غانم".

ومسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.
المصدر: نواعم
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