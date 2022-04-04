فنون ومشاهير

ويل سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار: لقد خنت الثقة، وأنا حزين!

Lebanon 24
04-04-2022 | 05:00
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استقال الممثل الأميركي ويل سميث من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليوود (الأوسكار)، واصفاً صفعه لمقدم حفل الأوسكار كريس روك بأنه كان "صادماً ومؤلماً وغير مبرر". 

جاء ذلك في بيان صدر عن سميث، وقال فيه: "لقد خنت ثقة الأكاديمية، لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائي. إنني حزين".

أضاف سميث: "لذلك فإنني أستقيل من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وسأقبل أي عقاب آخر يراه المجلس مناسباً".

من جانبه، قال ديفيد روبين، رئيس أكاديمية "الأوسكار"، إن الأكاديمية قبلت استقالة سميث، لكنها ستستمر في الإجراءات التأديبية التي قد تؤدي إلى عقوبات إضافية.

من المقرر مناقشة الأمر خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية، في 18 نيسان 2022، وقال سميث في بيانه إن "التغيير يتطلب وقتاً، وأنا ملتزم بالقيام بالعمل لضمان عدم السماح بتغلب العنف على العقل مرة أخرى".


المصدر: عربي بوست
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