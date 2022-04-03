بكاء وصراخ... من هي ضحية مقالب رامز جلال في الحلقة الثانية من برنامجه الرمضاني؟

برنامج "

رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال، وعاشت لحظات من الرعب بسبب المقالب.

وبدأ المقلب باستقبال ياسمين صبري في موقع تصوير وهمي لفيلم أكشن للنجم جان كلود فان دام، وأقنع فريق البرنامج ياسمين بتمثيل مشهد في الفيلم، واستقبلها رامز جلال بمقدمة ساخرة، وتوعدها بتنفيذ مقلب مرعب بها للمرة الثانية، بعدما استضافها سابقاً في برنامج مقالب له وعبرت عن استيائها منه، لذلك قرر الانتقام منها مجدداً في البرنامج. وبدأ المقلب باستقبال ياسمين صبري في موقع تصوير وهمي لفيلم أكشن للنجم جان كلود فان دام، وأقنع فريق البرنامج ياسمين بتمثيل مشهد في الفيلم، واستقبلها رامز جلال بمقدمة ساخرة، وتوعدها بتنفيذ مقلب مرعب بها للمرة الثانية، بعدما استضافها سابقاً في برنامج مقالب له وعبرت عن استيائها منه، لذلك قرر الانتقام منها مجدداً في البرنامج. ياسمين صبري ضيفة الحلقة الثانية من حلّت الممثملة





واستمر المقلب في ياسمين صبري بعمل مكياج لها للمشاركة في الفيلم، وقابلت فان دام في الكواليس وعبرت عن حبها له وسعادتها للمشاركة معه في الفيلم قبل تنفيذ المقلب، وسخر فان دام مع رامز جلال من ياسمين صبري وتحدث بعدة كلمات باللهجة المصرية والاسكندرية، بسبب حديث ياسمين صبري بها، وقال لرامز جلال انه حصل على رقم هاتفها من هاتفه.



وعاشت ياسمين صبري لحظات من الرعب في الحلقة الثانية من برنامج "رامز موفي ستار" بعد تحرك السيارة بها بسرعة جنونية، مع وجود المفرقعات والأكشن في موقع التصوير، قبل المقلب الأخير بتعثر السيارة على حافة البحيرة، ووجود تمساح بالبحيرة، وهو ما جعلها تعيش لحظات من الرعب قبل إنقاذها.

وصدمت ياسمين صبري في نهاية الحلقة بعد كشف رامز جلال عن هويته، وكشفه عن المقلب الذي تعرضت له في الحلقة، وتبادلت المزاح معه في نهاية الحلقة بعد ان نجح في تهدئتها، وردت على سؤاله حول من سيفرح بها بعد تعرضها لهذا المقلب المرعب، وقالت إنها أحياناً تشاهد نفسها في المقلب وتضحك على نفسها، وأشادت بفاندام وعبرت عن اعجابها به.