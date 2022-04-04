تصريحات غير متوقعة من بيرين سات عن الحجاب.. وزميل لها يردّ بقوة!





بيرين سات، في حديثها بمؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، وصفت الحجاب بالصمغ الذي يخفي عقل المرأة المضيء ويجعلها متأخرة عن مواكبة الحياة وتطوراتها.



كذلك، فقد هاجمت الفنانة التركية بيرين سات المجتمع التركي ووصفته بالذكوري، خاصة في ظل انتشار العنف وعدم وجود قانون يحد من تسلط الرجل.



سات قالت في كلمتها بالقمة المناخية: "النساء خائفات، الشباب يائس، وشعبنا أصبح أكثر فأكثر بلا ثقافةٍ الآن، ثوراتنا هي من أجل المناخ، يحاول كوكبنا تحذيرنا بالحرائق والفيضانات، يقف الصمغ على البحر الصافي مثل باروكة شعر مستعار فوق غطاء الرأس؛ في محاولة لتغطية العقل المضيء لطالب جامعي".



انتقادات للممثلة بيرين سات أثارت الفنانة التركية بيرين سات الجدل، بعد تصريحات وُصفت بالصادمة عن الحجاب، وذلك خلال مشاركتها في قمة المناخ البيئي التي استضافتها العاصمة التركية انقرة.بيرين سات، في حديثها بمؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، وصفت الحجاب بالصمغ الذي يخفي عقل المرأة المضيء ويجعلها متأخرة عن مواكبة الحياة وتطوراتها.كذلك، فقد هاجمت الفنانة التركية بيرين سات المجتمع التركي ووصفته بالذكوري، خاصة في ظل انتشار العنف وعدم وجود قانون يحد من تسلط الرجل.سات قالت في كلمتها بالقمة المناخية: "النساء خائفات، الشباب يائس، وشعبنا أصبح أكثر فأكثر بلا ثقافةٍ الآن، ثوراتنا هي من أجل المناخ، يحاول كوكبنا تحذيرنا بالحرائق والفيضانات، يقف الصمغ على البحر الصافي مثل باروكة شعر مستعار فوق غطاء الرأس؛ في محاولة لتغطية العقل المضيء لطالب جامعي".



تعرّضت سات لانتقادات قاسية من قبل الجمهور التركي، ومن قبل المعجبين العرب، الذين اعتبروا أنّها تتحدث عن الحريات وتطالب بها، وفي الوقت نفسه تناقض نفسها وتصادر حريات الآخرين وتسخر من معتقداتهم.

حيث هاجمها أيضاً الممثل هاكن أورال، بقوله إن كلامها يشبه "القمامة"، ومتسائلاً: "مَن أعطاك الحقّ حتى تبدي رأيك؟! من الأفضل ألا تتدخّلي في ما لا يعنيك، وإلا أنت من ستكون الأخيرة".



