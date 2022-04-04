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فنون ومشاهير
هجوم على مسلسل عمرو سعد ومطالبات بوقف عرضه
Lebanon 24
04-04-2022
|
16:00
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حملة هجوم شرسة واجهها مسلسل "توبة" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، حيث دشن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، "هاشتاغ" "مسلسل توبة لا يمثل بورسعيد"، مطالبين بوقف عرضه مؤكدين أنه يسيء لمدينة بورسعيد وأهلها.
بينما هاجم البعض ظهور مشاهد بلطجة في العمل وقالوا: "البورسعيدية مش بلطجية، بنات بورسعيد أشيك بنات في مصر".
يذكر أن مسلسل "توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، حسن أبو الروس، انتصار وغيرهم من النجوم ومن إخراج أحمد صالح
المصدر: لها
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