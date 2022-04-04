فنون ومشاهير

نادين الراسي لجيري غزال: "شو بحبك أنا" (صورة)

Lebanon 24
04-04-2022 | 06:52
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صوة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة الممثل جيري غزال. وقالت "شو بحبك أنا، استحليت شي صورة معك مش فارطة ضحك".
 
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