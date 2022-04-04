نادين الراسي لجيري غزال: "شو بحبك أنا" (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي، صوة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة الممثل جيري غزال. وقالت "شو بحبك أنا، استحليت شي صورة معك مش فارطة ضحك".