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فنون ومشاهير
نادين الراسي لجيري غزال: "شو بحبك أنا" (صورة)
Lebanon 24
04-04-2022
|
06:52
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صوة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة الممثل جيري غزال. وقالت "شو بحبك أنا، استحليت شي صورة معك مش فارطة ضحك".
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