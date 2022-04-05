إصابة فنان شهير بمكان حساس خلال مقلب "رامز موفي ستار" (فيديو)

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لموقف محرج خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع عبر قناة MBC مصر.



وفوجئ بيكا بوقوعه ضحية للبرنامج بعد كشف الفنان رامز جلال عن شخصيته، وكان يتنفس بصعوبة ودخل في نوبة سعال.

وعاتب حمو رامز على استدراجه للمقلب قائلا : "أنا تعبان عندي الضغط والسكر، وكان هيجيلي القلب".



وردا على سؤال عن أصعب لحظة في البرنامج قال بيكا : "مش فاكر أي حاجة، وفال دام مش فاهم منه حاجة ولا أكلمه إزاي"، في إشارة إلى جان كلود فان دام الذي يشارك في البرنامج واستدراج الضيوف.



كما اشتكى حمو بيكا لرامز من إصابته بدبوس في مكان حساس، أثناء قيام الإستايلست بتحضيره للمشهد.