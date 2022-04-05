فنون ومشاهير

إصابة فنان شهير بمكان حساس خلال مقلب "رامز موفي ستار" (فيديو)

Lebanon 24
05-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-938865-637847387933897168.jpg
Doc-P-938865-637847387933897168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لموقف محرج خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وفوجئ بيكا بوقوعه ضحية للبرنامج بعد كشف الفنان رامز جلال عن شخصيته، وكان يتنفس بصعوبة ودخل في نوبة سعال.
 
 
وعاتب حمو رامز على استدراجه للمقلب قائلا : "أنا تعبان عندي الضغط والسكر، وكان هيجيلي القلب".

وردا على سؤال عن أصعب لحظة في البرنامج قال بيكا : "مش فاكر أي حاجة، وفال دام مش فاهم منه حاجة ولا أكلمه إزاي"، في إشارة إلى جان كلود فان دام الذي يشارك في البرنامج واستدراج الضيوف.

كما اشتكى حمو بيكا لرامز من إصابته بدبوس في مكان حساس، أثناء قيام الإستايلست بتحضيره للمشهد.



وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:25 | 2022-04-05
06:21 | 2022-04-05
04:25 | 2022-04-05
04:00 | 2022-04-05
02:51 | 2022-04-05
00:39 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website