ممثلة تبكي مباشرة على الهواء وتكشف تفاصيل طلاقها لأول مرة

حلّت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة ضيفة على برنامج "سابع سما". وخلال إطلالتها مع المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب، أعلنت منّة أن الانفصال الأول لم يكن رسمياً بينهما؛ كما كشفت أن الطلاق لم يتمّ نهائياً بعد، لأن الإجراءات لم تنتهِ رسمياً حتى الآن. وعن إمكانية عودتهما إلى بعض، قالت: "اللي ربّنا كاتبه هو اللي هيكون".

والمفاجأة الكبرى أنها قالت: "أنا بحبّه جداً وأكنّ له كلّ الاحترام والحبّ"، مشيرةً إلى أنهما لا يزالان على تواصل رغم الانفصال، ومؤكّدةً أن الفترة الماضية كانت صعبة جداً عليها وصلت خلالها لمرحلة متطوّرة من الاكتئاب وفكّرت بالانتحار.



وكشفت الممثلة الشابة أن العام الذي مرّ على زواجها من المهدي كان كلّه "محاولات لإنجاح الزواج"، ولكنهما اتخذا قرار الطلاق معاً بعدما تغيّرت الحياة بينهما، "ما عدتش فيه الرومانسية القديمة".