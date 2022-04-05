فنون ومشاهير

معلقة على دولاب: دانييلا رحمة تُصاب بجروح خلال تصويرها "للموت".. شاهدوا كيف انهارت بالبكاء (فيديو)

Lebanon 24
05-04-2022 | 00:39
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خلال تصوير أحد المشاهد في مسلسل "للموت 2" الذي يعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك تم تعليق الممثلة دانييلا رحمة على الدولاب في سياق الأحداث.

 

الا ان دانييلا استنجدت بفريق العمل أثناء التصوير وطلبت منهم إنزالها بعدما أصيبت بجروح في يديها ورجليها بسبب المشهد، فلم تستطع التحمل وبكت بشدّة من الألم.

 

ونشرت دانييلا فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" يوثق الحادثة، وعلّقت عليه قائلة: "ما بتتخايلوا أديه كانت صعبة تجربة التعليق على الدولاب قطعت على خير، بس مستحيل عيدها".

 
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