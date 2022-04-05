فنون ومشاهير

زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها وبانطلاق تصوير فيلم "الهيبة"! (صورة)

Lebanon 24
05-04-2022 | 04:00
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نشرت الممثلة زينة مكي صورة عبر حسابها على انستغرام.

 

وظهرت زينة في إسطنبول وهي تحمل سيناريو فيلم "الهيبة" الذي ستشارك في بطولته مع الممثل السوري تيم حسن.

 

وعلقت زينة على الصورة قائلة: " ٤/٤ هكذا تبدو بداية عامي الجديد. انطلاق أول يوم تصوير فيلم "الهيبة" في يوم عيد ميلادي سَنَة حِلْوة ولفّة جديدة حول الشمس!".

 

A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)


 

هذا وبدأت عمليات تصوير المشاهد الأولى لفيلم "الهيبة" بإدارة المخرج سامر البرقاوي وفق ما كشفت شركة الصباح في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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