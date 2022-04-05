زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها وبانطلاق تصوير فيلم "الهيبة"! (صورة)

نشرت الممثلة زينة مكي صورة عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت زينة في إسطنبول وهي تحمل سيناريو فيلم "الهيبة" الذي ستشارك في بطولته مع الممثل السوري تيم حسن.

وعلقت زينة على الصورة قائلة: " ٤/٤ هكذا تبدو بداية عامي الجديد. انطلاق أول يوم تصوير فيلم "الهيبة" في يوم عيد ميلادي سَنَة حِلْوة ولفّة جديدة حول الشمس!".

هذا وبدأت عمليات تصوير المشاهد الأولى لفيلم "الهيبة" بإدارة المخرج سامر البرقاوي وفق ما كشفت شركة الصباح في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.