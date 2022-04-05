فنون ومشاهير

بعد الهجوم عليه بسبب نيللي كريم.. داليا مصطفى تدافع عن زوجها

Lebanon 24
05-04-2022 | 11:00
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تسبب الدور الذي يقدمه الفنان شريف سلامة أمام الفنانة نيللي كريم في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يعرض حالياً ضمن السباق الدرامي الرمضاني، في حملة هجوم شرسة ضده وخاصة من أنصار حقوق المرأة بعد ظهوره في المسلسل بدور الزوج المتعنت الظالم.

من ناحيتها دافعت الفنانة داليا مصطفى، عن زوجها الفنان شريف سلامة، بعد كره الجمهور له بسبب دوره في المسلسل ويجسد فيه شخصية "سيف الدندراوي" طليق "فاتن" الذي يعذبها ويهينها حتى تعود له، واستفزت الشخصية الجمهور بسبب تصرفاته وهو ما وضح من تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا مصطفى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام"، صورتها مع شريف سلامة وكتبت: "والله طيب وحنين".

يذكر أن مسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل.

وتدور أحداثه حول "فاتن" التي تظن إثر طلاقها من "سيف" لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها.
المصدر: لها
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